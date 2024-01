La folle anecdote de Gennaro Gattuso sur Pep Guardiola

Arrivé cette saison sur le banc de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso possède un bilan plutôt positif, avec huit victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites en 16 matchs toutes compétitions confondues (Ligue 1, Ligue Europa). Et ce après un départ difficile. Un contraste après ses expériences mitigées à Naples, Valence ou encore l’AC Milan, sept ans après ses débuts en tant que coach à Pise. Mais avant de passer de la pelouse au banc, l’Italien de 45 ans s’est inspiré de plusieurs coachs comme Carlo Ancelotti, Marcelo Lippi ou encore de Pep Guardiola. Ce dernier est d’ailleurs l’objet d’une anecdote étonnante pour Gattuso et son adjoint Luigi Riccio. Les deux hommes ont assisté à un entraînement du technicien espagnol en 2013, qui était alors au Bayern Munich. Une anecdote confiée au quotidien L’Équipe.

La suite après cette publicité

«J’ai attendu trois jours dehors devant le centre d’entraînement du Bayern, en espérant voir arriver la voiture de Guardiola ! Je n’avais rien demandé à personne, car je n’aime pas demander des services. Il m’a reconnu quand il est enfin passé devant nous, mais c’était après deux jours. Qu’est-ce qu’on a eu froid avec Gigi !», a d’abord indiqué Gattuso, avant d’évoquer ses influences. «J’ai pris des choses à des entraîneurs que j’ai eus, bien sûr. Carlo Ancelotti, qui est un passe-partout : il réussit à entrer dans la tête de tout le monde, ce qui est un don incroyable. Marcello Lippi ne te laissait rien passer, il diffusait de la crainte, tu devais bien te comporter sinon tu ne faisais pas partie de son équipe. Deux méthodologies totalement différentes, deux gagneurs. J’ai eu Walter Smith, à 17 ans, un entraîneur d’une gentillesse et d’une éducation incroyables, mais quand son cerveau tiltait, il pouvait devenir le pire criminel de Glasgow. J’ai eu Alberto Zaccheroni, qui était un monstre de tactique et qui t’expliquait chaque détail du match, mais à qui il manquait peut-être le petit plus pour transmettre la motivation. Ils m’ont tous laissé quelque chose.»