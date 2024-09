La mise au point d’Amélie Oudéa-Castera sur les élections LFP

Interrogée au sujet de la polémique entourant les élections LFP à venir, la ministre démissionnaire des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a tenu à mettre les choses au clair dans l’émission RMC 'Bartoli Time’. «En tant que ministère de sports, on a un rôle pour s’assurer que les statuts soient respectés, et que l’esprit des ces statuts le soit aussi. Il était inconcevable que par ce jeu étrange des parrainages, on ait un président de la LFP connu et élu avant l’élection».

Et d’ajouter : «il était nécessaire d’intervenir et discuter avec tous les acteurs, et sécuriser un caractère démocratique. Cet épisode a confirmé la nécessité de réviser ces statuts à l’avenir, revoir ces modalités de parrainage. Les deux candidats à la présidence s’y sont engagés. Ce combat était essentiel pour moi». Le message est passé !