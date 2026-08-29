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Tottenham : Roberto De Zerbi confirme trois départs

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Tottenham 0-2 Newcastle

Après une nouvelle contre-performance de Tottenham contre Newcastle (0-2), Roberto De Zerbi doit désormais gérer une autre crise, directement au sein de son vestiaire. L’entraîneur italien a confirmé que trois de ses joueurs, Richarlison, Pape Sarr et Kevin Danso, ont demandé à quitter les Spurs. Une situation forcément préoccupante pour le technicien italien, alors que son équipe peine à lancer véritablement sa saison et vient encore de laisser filer de précieux points.

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De Zerbi n’a d’ailleurs pas cherché à minimiser la situation au moment d’évoquer les envies de départ en conférence de presse. « Richarlison l’a dit trop de fois qu’il voulait partir. Danso est venu me voir il y a deux jours et m’a dit qu’il voulait partir, Sarr aussi », a expliqué le coach de Tottenham.

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