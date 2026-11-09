Fenerbahçe : le communiqué sur la possible arrivée de Francesco Totti
La rumeur a rapidement enflammé les médias turcs, mais Fenerbahçe a tenu à mettre les choses au clair. Ce lundi 9 novembre, le quotidien Sözcü annonçait une possible arrivée de Francesco Totti au sein de la direction sportive du club stambouliote. Libre de tout engagement, l’ancienne légende de l’AS Roma aurait été envisagée comme un nouveau « cerveau footballistique » du projet des Jaune et Bleu, actuellement en difficulté. Une perspective séduisante sur le papier, mais qui ne devrait finalement pas se concrétiser. Face à l’ampleur prise par cette information, Fenerbahçe a publié un communiqué officiel pour démentir catégoriquement tout rapprochement avec l’ancien international italien.
Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde “Fenerbahçe’nin Futbol Aklı” başlığıyla yayımlanan ve diğer mecralarda da kaynak gösterilerek paylaşılan, Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
« L’information publiée aujourd’hui (9 novembre 2026) par le journal Sözcü sous le titre "L’esprit footballistique de Fenerbahçe", et reprise ensuite par d’autres médias, selon laquelle Francesco Totti rejoindrait la direction sportive de notre club, est totalement infondée », a fermement indiqué l’écurie turque. Le club a également appelé les médias concernés à « respecter les principes du journalisme et à faire preuve de responsabilité », dénonçant la propagation d’informations non vérifiées. Le dossier Totti à Fenerbahçe semble donc déjà refermé.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer