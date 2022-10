Manchester United a déjà pris une sacrée décision pour le mercato

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Cet été, Manchester United a décidé d'entrer dans une nouvelle ère en confiant les commandes de l'équipe première à Erik ten Hag. Pour le satisfaire, les pensionnaires d'Old Trafford se sont pliés en quatre en dépensant environ 260 millions d'euros sur le marché des transferts estival. Six recrues réclamées par le technicien néerlandais sont donc arrivées. Casemiro, Lisandro Martinez, Antony ou encore Christian Eriksen ont notamment débarqué chez les Mancuniens.

Man Utd a un plan

Après des hauts et des bas, l'écurie anglaise commence petit à petit à trouver son rythme, en témoigne la bonne prestation réalisée hier soir face à Tottenham. Une rencontre marquée par le nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo. La star de 37 ans, vexée de ne pas être entrée en jeu, a regagné les vestiaires avant la fin de la rencontre. CR7, qui vient d'être sanctionné par son club, s'est expliqué ce jeudi avec son coach. Mais son avenir semble s'écrire très loin de Manchester.

Et visiblement, les Anglais ne comptent pas sur lui et ne devraient pas s'opposer à un départ cet hiver. Encore faut-il que l'ancien du Real Madrid reçoive une offre intéressante. Qu'importe, Manchester United a déjà tout prévu pour les prochains mercatos. C'est ce qu'a expliqué John Murtough, directeur du football, dans les colonnes du Telegraph. «En fin de compte, nous avons réalisé un niveau d'investissement record, reflétant les conditions du marché, mais aussi notre engagement à soutenir le manager».

Pas de folies cet hiver

Il a ajouté ensuite : «nous avons toujours dit que remodeler l'équipe prendrait plus qu'un mercato et nous travaillons déjà avec Erik sur les prochaines étapes de ce processus, en nous concentrant sur l'été prochain et au-delà. Mais il est important de reconnaître que l'investissement doit toujours être durable, ce qui signifie que ce que nous dépensons pour les joueurs doit être soutenu par des revenus à long terme. Nous avons terminé l'été légèrement en avance sur ce que nous attendions, en termes de nombre de joueurs recrutés. Nous ne prévoyons donc pas le même niveau d'activité lors des prochaines fenêtres, même si nous continuerons à nous renforcer».

Après avoir dépensé des millions d'euros en 2022, le club britannique ne prévoit pas de faire de folies cet hiver. Erik ten Hag est déjà au courant et semble d'accord avec ses dirigeants, comme l'a rappelé John Murtough. «Chaque décision concernant l'arrivée ou le départ d'un joueur a été convenue à la fois par le manager et les dirigeants du club. C'est un principe crucial auquel nous nous tiendrons toujours». En cas de départ de CR7, la donne pourrait peut-être changer. On le sait, Ten Hag a longtemps réclamé un joueur offensif supplémentaire l'été dernier. Mais à écouter Murtough, MU ne se montrera actif qu'à l'été 2023. Pas avant.