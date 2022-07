Bayer Leverkusen : le Real Madrid intéressé par une pépite

Après un an chez les jeunes du Bayer Leverkusen, Iker Bravo intéresse fortement le Real Madrid selon AS. L'attaquant international espagnol U19 (3 sélections), formé au FC Barcelone. Intégré chez les U19 du Bayer, l'avant-centre de 17 ans a réalisé une saison intéressante avec 4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs en Bundesliga U19 West. Il a également évolué 11 minutes en Bundesliga et 13 en coupe d'Allemagne.

L'entraîneur du Bayer Leverkusen s'est exprimé sur l'intérêt des autres clubs sur le jeune attaquant espagnol, cependant il aimerait qu'Iker Bravo reste en Allemagne : « Nous avons eu des discussions avec lui. J'aimerais qu'il reste, mais si le club et les joueurs estiment qu'une autre solution serait bénéfique à son développement en ce moment, nous devons y réfléchir. » Au sein du Real Madrid, Iker Bravo intégrerait la Castilla avec Raul, mais avec l'objectif de pouvoir jouer avec l'équipe première. Un prêt avec option d'achat est pour le moment envisagé selon le quotidien espagnol.