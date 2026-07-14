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Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de la demi-finale Argentine-Angleterre est connu !

Par Allan Brevi
1 min.
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L’identité de l’arbitre de la seconde demi-finale de la Coupe du Monde 2026 est désormais connue. La FIFA a désigné Ismaïl El Fath pour diriger le choc entre l’Argentine et l’Angleterre. Né à Casablanca avant de devenir arbitre international américain, il poursuit son excellent parcours dans la compétition après avoir déjà officié lors de plusieurs rencontres majeures, confirmant la confiance que lui accorde l’instance mondiale.

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Cette nomination met toutefois un terme à ses chances d’arbitrer la finale, la FIFA évitant généralement de confier les deux derniers matchs du tournoi au même officiel. Parmi les arbitres encore en lice pour officier lors de l’ultime rencontre figure notamment le Marocain Jalal Jayed, dont les performances durant ce Mondial continuent de convaincre.

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