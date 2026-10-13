LdC : le groupe du Real Madrid pour affronter l’AS Roma

Le Real Madrid a dévoilé son groupe pour le déplacement sur la pelouse de l’AS Roma, ce mercredi, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions. Pour ce choc européen, José Mourinho devra composer sans quatre joueurs : Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy et Raúl Asencio, tous absents et toujours en phase de récupération. Des forfaits qui viennent notamment fragiliser les options du technicien portugais en défense.

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📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @OfficialASRoma https://t.co/ili8rk8oKt — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 13, 2026

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Malgré ces absences, le club madrilène pourra s’appuyer sur ses autres cadres pour tenter de poursuivre son bon parcours européen. Après sa victoire face à l’Inter Milan (2-1) lors de la première journée, le Real Madrid ambitionne d’enchaîner un deuxième succès consécutif dans la compétition. Le coup d’envoi de cette affiche est prévu ce mercredi à 21 heures, au stade olympique de Rome.