PSG : ça coince avec le staff de Mauricio Pochettino !

Très présent sur Instagram ces derniers jours, Mauricio Pochettino a posté plusieurs clichés de lui et de sa famille sous les couleurs du Paris Saint-Germain. De quoi remettre en question son envie de quitter les Rouge-et-Bleu ? Pas vraiment.

En revanche, Le Parisien nous apprend que l’Argentin et son staff sont encore loin d’être partis. La raison ? Les négociations bloquent concernant les deux adjoints (Jésus Pérez, Miguel d’Agostino) et le préparateur physique (Sebastiano Pochettino) du coach sud-américain. Cette situation ne devrait pas trop perdurer, mais elle freine bel et bien l’arrivée de Christophe Galtier dans la capitale.