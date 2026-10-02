Algérie : 2 joueurs blessés quittent le rassemblement

L’Algérie doit affronter le Niger le 6 octobre en amical. Les Fennecs devront faire sans deux joueurs, forfaits pour cette rencontre. La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la nouvelle, ce vendredi. « Le sélectionneur national, M. Brahim Hemdani, a libéré ce vendredi les deux joueurs Anis Hadj Moussa et Adem Zorgane, forfaits pour le prochain match face au Niger. »

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« Anis Hadj Moussa souffre d’une légère blessure contractée lors de la rencontre face à la Zambie. De son côté, Adem Zorgane s’est blessé au cours du dernier match face au Burundi, précise le communiqué. Les deux joueurs ont ainsi été libérés afin de poursuivre leur prise en charge et leur récupération auprès de leurs clubs respectifs. »