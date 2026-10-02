Menu Rechercher
Commenter
Officiel Matchs Amicaux

Algérie : 2 joueurs blessés quittent le rassemblement

Par Dahbia Hattabi
1 min.
hemdani @Maxppp
Algérie Niger

L’Algérie doit affronter le Niger le 6 octobre en amical. Les Fennecs devront faire sans deux joueurs, forfaits pour cette rencontre. La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la nouvelle, ce vendredi. « Le sélectionneur national, M. Brahim Hemdani, a libéré ce vendredi les deux joueurs Anis Hadj Moussa et Adem Zorgane, forfaits pour le prochain match face au Niger. »

La suite après cette publicité

« Anis Hadj Moussa souffre d’une légère blessure contractée lors de la rencontre face à la Zambie. De son côté, Adem Zorgane s’est blessé au cours du dernier match face au Burundi, précise le communiqué. Les deux joueurs ont ainsi été libérés afin de poursuivre leur prise en charge et leur récupération auprès de leurs clubs respectifs. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Algérie
Anis Hadj Moussa
Adem Zorgane

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Algérie Flag Algérie
Anis Hadj Moussa Anis Hadj Moussa
Adem Zorgane Adem Zorgane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier