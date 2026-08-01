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Côme Cup : Lens s’impose face à Villarreal en finale

Par Kevin Massampu
1 min.
Florian Thauvin celèbre un but avec Lens @Maxppp
Lens Villarreal

Le RC Lens s’est imposé face à Villarreal, ce samedi soir en finale de la Côme Cup (3-1). Les hommes de Dino Toppmöller ont pourtant été surpris d’entrée sur l’ouverture du score du Sous-marin jaune, par l’intermédiaire d’Ayoze Pérez dès la 4e minute de jeu. Très rapidement revenu au score grâce à Matthieu Udol, quatre minutes plus tard, les Artésiens ont pris le meilleur sur le 3e de LaLiga en seconde période.

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Après un penalty transformé par Florian Thauvin (61, 2-1), les Lensois ont joué la rencontre en supériorité numérique après deux cartons rouges successifs du côté des Espagnols. Rayan Fofana - bien lancé par Mezian Mesloub dans la profondeur - scellait la victoire du RCL en fin de match (90e+1). Villarreal terminait même cette finale à 8 après une troisième exclusion. Lens affrontera Sunderland le 8 août prochain, avant de disputer son premier match officiel de la saison : le Trophée des Champions contre le PSG, à Bollaert, le 16 août (20h45).

Pub. le - MAJ le
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