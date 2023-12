José Mourinho dévoile son onze de rêve

Aux bons souvenirs de José Mourinho. Cela fait maintenant 23 ans que le technicien portugais est sur le circuit. Adulé par certains et critiqué par d’autres, le natif de Setubal n’en reste pas moins un tacticien hors pair qui a su se démarquer au cours des deux dernières décennies. De Porto à Chelsea, en passant par l’Inter Milan et le Real Madrid, le Lusitanien s’est forgé au fil des années une solide réputation tout en glanant de nombreux trophées. Aujourd’hui à l’AS Rome, le coach âgé de 60 ans s’est confié sur sa période faste.

Au cours d’un entretien accordé «The Obi One Podcast», émission animée par son ancien protégé chez les Blues, John Obi Mikel, The Special One a dévoilé son onze de rêve. À ce titre, José Mourinho a majoritairement opté pour des joueurs qui ont évolué à Chelsea au regard du gardien choisi, Petr Cech, et des défenseurs sélectionnés : John Terry, Ricardo Carvalho et William Gallas accompagnés par Javier Zanetti, le légendaire capitaine de l’Inter Milan. Dans un milieu de terrain tripartite, le Portugais a associé Frank Lampard et Claude Makélélé à Mesut Özil, qu’il a entraîné au Real Madrid. Enfin, son trio offensif se compose d’Eden Hazard, Cristiano Ronaldo et Didier Drogba. On remarquera l’absence de joueurs de Tottenham, de Manchester United ou encore de la Roma.

Le onze de rêve de José Mourinho

Cech - Zanetti, Terry, Ricardo Carvalho, Gallas - Makélélé, Lampard, Özil - Cristiano Ronaldo, Hazard, Drogba.