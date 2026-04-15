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Serie A

Cesc Fàbregas répond sans détour à un possible retour au Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Cesc Fabregas avec Côme @Maxppp

Présent à Rome pour recevoir le prix Enzo Bearzot (meilleur entraîneur de l’année en Italie), Cesc Fàbregas a été interrogé sur un possible retour au FC Barcelone. L’actuel entraîneur de Côme a rapidement calmé les rumeurs avec une réponse sans détour, glissée avec le sourire d’après Sport : « il va renouveler son contrat », en référence à Hansi Flick. Une sortie claire qui ferme, au moins à court terme, la porte à une arrivée sur le banc des Blaugranas et confirme sa volonté de poursuivre son projet en Serie A.

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Installé depuis plus de deux ans sur le banc de Côme, Fàbregas s’inscrit dans une dynamique qu’il ne compte pas quitter pour le moment. Lors de cette cérémonie, l’ancien milieu du Barça a réaffirmé son attachement au club lombard : « j’adore cette situation. Le projet est très important… je me sens très bien ici ». Très impliqué dans la progression de son équipe, qu’il a contribué à installer durablement en Serie A, il insiste sur la dimension collective de sa réussite : « nous sommes une famille ». Un discours qui confirme que, malgré son passé catalan, l’ancien international espagnol reste pleinement concentré sur son aventure italienne.

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