Ex-OM : quand Ismaël Koné répond au missile de Ruslan Malinovskyi

À l’occasion de la 32e journée de Serie A, le Genoa a décroché un succès précieux face à Sassuolo (2-1) ce dimanche midi. L’ancien Marseillais Ruslan Malinovskyi a ouvert le score d’une frappe lointaine somptueuse à la 18e minute, trouvant la lucarne et lançant les Rossoblù de Daniele De Rossi. Après deux défaites sans marquer contre l’Udinese et la Juventus, Gênes avait besoin de réagir et a rapidement pris l’ascendant dans la rencontre.

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Mais Ismaël Koné, lui aussi passé par l’OM, a répondu au missile de Malinovskyi en égalisant à la 57e minute pour l’équipe dirigée par Fabio Grosso, reprenant victorieusement un ballon repoussé après un corner. Finalement, Gênes a eu le dernier mot grâce à Caleb Ekuban (84e), servi après une percée déterminée de Messias. Un succès capital pour les Génois dans la course au maintien, tandis que Sassuolo voit sa série de deux victoires consécutives prendre fin. Pour rappel, Koné en est déjà à six réalisations sous le maillot des Neroverdi.