OL - Bourg-en Bresse : la première composition de Peter Bosz

L'Olympique Lyonnais retrouve le terrains avec le premier match de préparation de sa saison contre Bourg-en Bresse. Les Gones de Peter Bosz s'organisent ainsi en 4-3-3 pour la première sortie du coach néerlandais. Julian Pollersbeck prend place dans les cages derrière une défense constituée de Pape Cheikh Diop, Sinaly Diomandé, Marcelo Guedes et Maxwel Cornet.

Dans l'entrejeu, Habib Keita et Florent Da Silva accompagnent Bruno Guimaraes. Enfin, le trio d'attaque est composé de Samuel Bosswa, Moussa Dembélé et Rayan Cherki. Sur le banc on retrouve notamment Karl Toko Ekambi, Thiago Mendes Jean Lucas, Malo Gusto, Damien Da Silva ou encore Maxence Caqueret.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

La composition de l'OL

Olympique Lyonnais : Pollersbeck - Diop, Diomandé, Marcelo, Cornet - Keita, Guimaraes, Da Silva - Bosswa, Dembélé, Cherki