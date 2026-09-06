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Ligue 1

Paris FC : Sinayoko climatise l’OM et le Vélodrome

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lassine Sinayoko, avec le Paris FC @Maxppp
Marseille 2-3 Paris FC

Le Paris FC n’a pas attendu pour frapper fort au Vélodrome. Dès la première minute, les Parisiens ont refroidi une enceinte marseillaise qui espérait pourtant voir son équipe prendre rapidement le contrôle des débats. Sur une action parfaitement construite, Luca Koleosho a fait la différence sur son côté gauche avant de pénétrer dans la surface et de servir Lassine Sinayoko au second poteau. L’attaquant parisien n’a pas tremblé pour conclure du gauche à bout portant et donner immédiatement l’avantage aux siens.

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Un but express qui a totalement climatisé le Vélodrome et récompensé l’excellent début de rencontre du Paris FC. L’OM, surpris d’entrée, s’est retrouvé mené après seulement quelques secondes. Le débordement de Koleosho, le décalage de Pablo Pagis et la finition de Sinayoko ont suffi pour frapper un grand coup et installer d’entrée une atmosphère particulièrement tendue dans les travées marseillaises.

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