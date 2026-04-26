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Bayern : un forfait pour la double confrontation contre le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Leon Goretzka, au Bayern Munich @Maxppp
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À deux jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich encaisse un nouveau forfait. Car après sa victoire spectaculaire à Mayence (4-3), le club bavarois devra faire sans Raphaël Guerreiro pour sa double confrontation. Touché à la cuisse, l’international portugais est forfait pour les deux rencontres, un coup dur pour Vincent Kompany à l’approche d’un rendez-vous majeur.

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FC Bayern München
ℹ️ Raphaël Guerreiro fällt vorerst aus

Der 32-Jährige hat sich im Bundesligaspiel beim FSV Mainz am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

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Gute Besserung, Rapha! 🙏
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« Raphaël Guerreiro a subi une légère déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. C’est ce qu’a révélé un examen effectué par le service médical du FC Bayern. Le joueur de 32 ans est donc indisponible pour le moment », indique le FCB. Cette absence vient s’ajouter à d’autres incertitudes dans l’effectif munichois. Si Lennart Karl et Tom Bischof se rapprochent d’un retour, ils devraient manquer le match aller au Parc des Princes.

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