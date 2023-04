OGC Nice : Didier Digard retenu pour passer son diplôme d’entraîneur

La suite après cette publicité

Arrivé début janvier après le départ de Lucien Favre, Didier Digard, dirigeant à ce moment-là l’équipe réserve, a réussi à créer une nouvelle dynamique du côté de l’OGC Nice. En effet, depuis sa prise de fonction, le Gym n’a toujours pas connu la défaite toutes compétitions confondues (8 victoires, 6 matches nuls en 14 rencontres). Néanmoins, n’ayant pas son Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football, l’ancien joueur du PSG oblige son club à payer une amende de 25.000 euros depuis la mi-février.

Mais la direction azuréenne devrait bientôt être exemptée de cette sanction : car oui, son coach de 36 ans est présent dans la liste des noms retenus pour intégrer la prochaine session du BEPF la saison prochaine. C’est l’ex-milieu de terrain de l’OM et de Nice, Fabrice Abriel, qui a dévoilé l’information sur ses réseaux sociaux, lui qui est également présent dans la sélection. On y retrouve aussi Bryan Bergougnoux (ex-OL, Toulouse et Tours), Lilian Nalis (ex-Laval, Bastia et Leicester) ou encore Sandrine Soubeyrand (ex-Juvisy et équipe de France féminine), seule femme de la liste.

