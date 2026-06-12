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Officiel Serie A

Ignazio Abate nouvel entraîneur du Torino

Par Jordan Pardon
1 min.
Torino @Maxppp

Roberto D’Aversa non prolongé, le Torino a dû s’activer pour trouver son successeur. C’est chose faite puisque le 12e du dernier exercice de Serie A vient de nommer Ignazio Abate sur son banc. L’ancien international italien et joueur de l’AC Milan va connaître sa première expérience en première division. Il avait terminé 7e de Serie B avec Juve Stabia la saison passée.

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«À partir du 1er juillet 2026, la direction de l’Équipe Première sera confiée au technicien Ignazio Abate. L’entraîneur a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028», indique le Torino dans son communiqué.

Pub. le - MAJ le
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