Ignazio Abate nouvel entraîneur du Torino

Roberto D’Aversa non prolongé, le Torino a dû s’activer pour trouver son successeur. C’est chose faite puisque le 12e du dernier exercice de Serie A vient de nommer Ignazio Abate sur son banc. L’ancien international italien et joueur de l’AC Milan va connaître sa première expérience en première division. Il avait terminé 7e de Serie B avec Juve Stabia la saison passée.

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Dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ✍️🐂 pic.twitter.com/k23PoLQP6y — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 12, 2026

«À partir du 1er juillet 2026, la direction de l’Équipe Première sera confiée au technicien Ignazio Abate. L’entraîneur a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028», indique le Torino dans son communiqué.