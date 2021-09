Équipe de France : la belle soirée de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le Groupama Stadium n'avait d'yeux que pour lui. C'est toujours un évènement quand Karim Benzema revient à Lyon. Mais cette fois, il portait le maillot de l'équipe de France, dans le nouveau stade de l'OL. Une pelouse qu'il foulait pour la première fois. Les quelques jours précédents, l'attaquant n'a eu cesse de répéter ô combien c'était un honneur de venir ici pour la première fois. Le public lui avait réservé un accueil très chaleureux, Jean-Michel Aulas aussi, et il a su leur rendre parfaitement en offrant la victoire aux Bleus au terme d'une très belle prestation contre la Finlande (2-0).

Ovationné sur chaque ballon touché, applaudi parfois durant les temps morts, le Madrilène s'est même permis de se retourner vers la tribune pour applaudir les fans. Des supporters frôlant carrément l'extase lorsque l'enfant du pays a été tout proche de marquer. Ce fut la seule chose qui lui a manqué hier dans un match où il a presque tout réussi avec deux dribbles exécutés sur deux, deux fautes subies, cinq frappes tentées, quatre duels remportés sur huit, ou encore 95% de passes réussies pour 75 ballons touchés et seulement sept perdus.

Le public n'a jamais cessé de le soutenir

Il en a pourtant eu des situations comme sur cette frappe bien repoussée par Hradecky (22e), ou plus tard, cette percée balle au pied contrée in extemis par Uronen (38e). Il a bien eu une dernière chance de lever les bras mais son coup-franc a terminé sa course dans le mur (78e). Il pourra toujours se consoler avec cette passe décisive dans un timing parfait pour Griezmann (25e), et sur cette action géniale qui a permis d'aboutir au second but (53e). Après son match face au Portugal durant l'Euro où il avait marqué deux fois, il s'agit sans doute de sa meilleure prestation depuis son retour chez les Bleus.

Tout juste la rencontre terminée, l'international (90 sélections, 31 buts) s'est même permis un tour d'honneur en solitaire et l'a évidemment emporté haut la main à l'applaudimètre devant Griezmann ou encore Lloris. «Magnifique ! Je m'y attendais. Moi et Lyon, c'est une histoire d'amour. Très content et fier, merci aux supporters. On a besoin d'eux et ils sont venus nombreux. C'est une de mes plus belles émotions ce soir, et en plus il y a la victoire», souriait KB19 au micro de TF1. «Comme je l'avais dit, il faut continuer, tenter.» Benzema a savouré, les Bleus et le public lyonnais aussi.