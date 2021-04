Borussia Dortmund : Chelsea est prêt à payer un montant dingue pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

«Je n'arrive pas à le croire, peut-être que c'est un menteur ! Il est tellement bon pour ses 17 ans. C'est un joueur fantastique.» Voilà les mots prononcés par Pep Guardiola sur Jude Bellingham (17 ans), à l'issue du match retour entre le Borussia Dortmund et Manchester City, en quart de finale de la Ligue des Champions ce mercredi. Le jeune milieu de terrain, recruté l'été dernier en provenance de Birmingham pour 23 M€, poursuit son petit bonhomme de chemin et continue d'impressionner tout son monde du côté du club de la Ruhr.

Et comme c'est habituel, surtout dans un club connu pour faire grandir des pépites de façon vertigineuse, on parle déjà de son avenir, quelques mois après son arrivée seulement. Pas vraiment dans l'ombre de son coéquipier Erling Haaland, peut-être le joueur le plus convoité du moment, le Britannique a aussi séduit certaines des plus grosses écuries européennes.

Chelsea est raide dingue

Les performances de l'international anglais (2 sélections) ne laissent d'ailleurs pas insensible Chelsea. D'après les informations d'Eurosport, les Blues scrutent de très près le jeune Jude Bellingham. Le média précise toutefois que les dirigeants de la formation londonienne ne sont pas dupes : ils sont conscients qu'il sera très difficile de le recruter dès cet été.

Dortmund a ainsi l'intention de construire autour de lui, tout en ayant à gérer les épineux dossiers Jadon Sancho (21 ans) et Erling Haaland (20 ans). Eurosport ajoute le Borussia Dortmund pense aussi que la future vente de sa pépite pourrait lui rapporter plus de 115 millions d'euros. De quoi faire réfléchir les décideurs du BvB, mais aussi de Chelsea...