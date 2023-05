PSG : Gianluigi Donnarumma revient sur les critiques et la concurrence

La suite après cette publicité

Gardien titulaire du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a connu des hauts et des bas depuis son départ de l’AC Milan pour le PSG. Désormais habitué à être très souvent critiqué et capable d’être du pire comme du meilleur, l’Italien de 24 ans apprend à vivre avec la pression des grands clubs : «Je suis habitué désormais. J’ai les épaules larges, sur ces aspects-là, ça ne me fait aucun effet. Je cherche toujours à travailler et à m’améliorer. Je veux tout donner pour l’équipe. Un jour, tu peux être critiqué, le lendemain encensé. Tout cela fait partie du jeu. C’est cela jouer dans un top club», a expliqué le natif de Castellammare di Stabia dans une interview accordée à Téléfoot sur TF1.

Débarassé de la concurrence de Keylor Navas, parti en prêt à Nottingham Forest pendant le mercato d’hiver, le gardien italien est aussi revenu sur les bienfaits d’être mis en constante concurrence avec des gardiens et des conséquences positives que cela peut engendrer : «La concurrence te fait du bien, ça aide tout le monde à rester vigilant, tout le temps. Il doit y avoir de la concurrence, ça fait partie du jeu et ça permet à chacun de donner le maximum et de rester toujours au top», a-t-il alors expliqué dans la suite de l’entretien.

