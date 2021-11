OM : Pol Lirola rêve de la sélection espagnole

Revenu à l’Olympique de Marseille dans les derniers jours du mercato estival, Pol Lirola veut poursuivre ses bonnes performances de la saison dernière pour prétendre à une place en sélection espagnole. Il était d’ailleurs pressenti afin de figurer dans la liste de Luis Enrique pour l’Euro : « juste avant la dernière journée contre Metz, j’avais entendu que je pourrais figurer dans la liste élargie pour l’Euro », a-t-il confié à La Provence. « Je pense que ça viendra un jour en continuant à bien bosser au quotidien. Je reste tranquille par rapport à ça, mais c’est un rêve. »

L’émergence de jeunes joueurs comme Gavi, qui malgré leur âge ont eu leur chance avec la Roja, donne des espoirs au joueur de l’OM. « Ces dernières années, il y avait surtout Carvajal, mais il a eu pas mal de problèmes physiques. Il y a aussi d’autres très bons joueurs, il faut que je fasse une grande saison pour avoir ma chance. Le Mondial au Qatar ? On a vu Gavi titulaire en sélection, alors qu’il a 17 ans et qu’il jouait au Barça B trois mois plus tôt. Donc oui, pourquoi pas ? »