Tottenham : Gennaro Gattuso revient sur sa signature ratée

Après un passage express du côté de la Fiorentina (seulement 23 jours aux commandes de l'équipe italienne), Gennaro Gattuso avait entamé des pourparlers avec Tottenham à la mi-juin juste après avoir résilié son contrat avec la Viola. Annoncé comme l'un des grands favoris pour succéder à José Mourinho et l'intérim de Ryan Mason, l'ancien coach du Napoli s'était finalement fait recaler par les dirigeants des Spurs. En cause, certaines déclarations passées du tacticien italien - considérées comme racistes et sexistes - poussant les fans du club londonien réfractaires à l'idée de le voir sur le banc, de lancer le #NoToGattuso sur les réseaux sociaux. Mais pour l'entraineur âgé de 43 ans la vérité est ailleurs.

« J’ai du mal à croire que c’était la raison (...) Je ne suis certainement ni raciste, ni sexiste, ni homophobe : mes vieilles déclarations ont été déformées. Pourquoi ne demandez-vous pas à mes anciens coéquipiers et aux joueurs que j’ai entraînés quelle est ma relation avec eux ? Je ne peux pas perdre de temps avec des bêtises mais mon expérience peut enseigner quelque chose. La haine sur les réseaux sociaux est dangereuse et très sous-estimée. Je suis une personnalité publique et j’ai la force de réagir mais tout le monde ne peut pas le supporter », a-t-il ainsi confié à la Repubblica.