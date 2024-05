PSG : Daniel Riolo clashe encore Luis Enrique

Hier soir, le Paris Saint-Germain a célébré son sacre en Ligue 1, pour ce qui était le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le maillot francilien. Néanmoins, la fête a été en partie gâchée par cette défaite à domicile contre Toulouse (voir le résumé). Le PSG, largement remanié, a concédé une nouvelle défaite en championnat, qui a agacé Daniel Riolo. Après la rencontre, il a exprimé son mécontentement sur la gestion de Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

La suite après cette publicité

«Le turn over, la fraîcheur, on sera mieux en février mais encore mieux en mai, les mythos dans tous les sens, ça sera long à faire comprendre, mais doucement et tranquillement tout le monde y viendra. Il y a sur le banc du PSG un type qui n’est pas ce qu’il croit être», a exprimé l’éditorialiste sur X.