ASSE : les explications de Wahbi Kahzri sur la prime de maintien

Invité ce mercredi par l’émission de radio Rothen s’enflamme sur RMC, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri, est revenu sur l’affaire de la prime de maintien qui aurait été demandée par les joueurs de l'ASSE. L’international tunisien de 31 ans a démenti avoir négocié une prime de maintien seulement pour les joueurs de Saint-Étienne, il a expliqué qu'il a rencontré la direction du club forézien pour demander qu’on récompense l’ensemble du staff des Verts.

« Les joueurs dans le vestiaire m’ont dit en tant que capitaine : "ça serait bien que tu ailles voir pour savoir s’il y a une prime ou pas". Moi, j'ai dit : "on est dernier, une prime, c’est compliqué." Alors je suis allé voir Loïc Perrin (le coordinateur sportif de l’ASSE) et je lui ai dit : "ce qui serait bien c’est que pour le bâtiment joueurs pros, ce qui comprend les kinés, les femmes qui s'occupent de notre linge et les autres salariés, de récompenser tous ces gens". Parce qu’on se voit tous les jours et que certains n’ont pas un gros salaire, moi ce que je trouvais bien pour mettre une petite carotte aux joueurs, c'était de mettre une petite prime à ces gens-là, joueurs compris, mais de seulement deux ou trois mille euros », a déclaré le capitaine stéphanois qui a disputé 33 matches cette saison, inscrit dix buts et délivré une passe décisive.