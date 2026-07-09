L’Angleterre prend une mesure radicale après l’accident de Jordan Henderson

L’Angleterre a perdu Jordan Henderson pour le reste de la Coupe du Monde. Le milieu de terrain de 36 ans s’est gravement blessé au poignet lors des célébrations qui ont suivi la victoire des Three Lions contre le Mexique (3-2), après avoir tenté de franchir les panneaux publicitaires. Évacué sur une civière puis hospitalisé à Mexico, le joueur de Brentford doit subir une intervention chirurgicale et est désormais forfait pour la fin du tournoi. « Jordan est simplement tombé et s’est blessé au poignet. Ça a l’air vraiment grave », a déclaré Thomas Tuchel à la BBC.

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Selon la BBC, cette blessure insolite a poussé le sélectionneur anglais à prendre une décision forte. Les joueurs recevront désormais pour consigne de ne plus sauter par-dessus les panneaux publicitaires lors de leurs célébrations afin d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise. Henderson est resté à l’hôpital dimanche soir, accompagné d’un membre du staff médical, tandis que le reste de la sélection a regagné son camp de base de Kansas City.