OM : le communiqué cinglant des Ultras

L’OM est au plus mal ces dernières semaines. Alors que l’arrivée d’Habib Beye sur le banc pouvait potentiellement amener un vent de fraîcheur, tout semble finalement assombri du côté de la Canebière. Sa première manquée face à Brest (2-0) et la récente élimination contre Toulouse en quart de finale de Coupe de France (2-2, 3 t.a.b. 4) ont évidemment ajouté de l’huile sur le feu. Ce qui a d’ailleurs immédiatement fait disjoncter les supporters dans les virages au Vélodrome mercredi soir. Mais, ce n’est pas tout, puisque les fans ne se sont pas arrêtés là. Plongé dans la crise avant un déplacement chez les hommes en violet ce samedi (21h05), l’OM va devoir réagir, et vite. La Vieille Garde 1984, groupe de supporters bien identifié à Marseille, a donc publié un communiqué assez dur envers les joueurs mais surtout la direction.

«Ça suffit !, démarre le message. Aujourd’hui, la colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue, celle de ceux qui vivent pour ce club depuis toujours, qui portent ce maillot avec fierté et qui transmettent cette passion à leurs enfants. Car la fierté a laissé place à la honte. Depuis 2010, aucun titre majeur. Quinze ans de promesses trahies, de désillusions et d’humiliations. Quinze ans à regarder l’Olympique de Marseille s’enfoncer pendant que d’autres clubs construisent, progressent et gagnent. Pourtant, des centaines de millions ont été engloutis, des dizaines de joueurs se sont succédés, des entraîneurs ont défilé, des projets ont été annoncés, jamais réalisés. Toujours pour le même résultat le néant. Aucune stabilité. Aucune vision. Aucune exigence», écrit le groupe de supporters particulièrement en colère, qui se demande, «à qui profite ce chaos permanent? Car pendant que certains font leurs affaires, le club continue de sombrer. (…) Nous exigeons un projet clair. Nous exigeons une direction compétente. Nous exigeons des décisions prises pour l’intérêt du club, et non pour les intérêts de ceux qui gravitent autour.» La Vieille Garde en appelle à Frank McCourt. «Le propriétaire ne peut plus continuer à s’entourer d’opportunistes et de marchands d’illusions qui vivent de l’OM sans jamais le faire grandir. Fini les discours, agissez! La patience des Marseillais n’est pas infinie, et à force de mépriser les supporters, de trahir l’histoire de ce club et de piétiner ce maillot, la colère finira par déborder. L’OM appartient à son peuple. Et un peuple qu’on méprise finit toujours par se faire entendre», conclut le communiqué. Après un mois de février plus que délicat, les supporters espèrent tant bien que mal que leur équipe pourra se relever de cette élimination et aller chercher une qualification en Ligue des Champions en fin de saison.