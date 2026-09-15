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Zinédine Zidane juge le Real Madrid de José Mourinho

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Zinedine Zidane et des supporters français @Maxppp

Après six rencontres officielles disputées cette saison, le Real Madrid de Mourinho ne convainc pas encore tout le monde, malgré un bilan de cinq victoires et une place de dauphin du Barça au classement de la Liga. Beaucoup estiment qu’il y a encore trop de défauts, au milieu de terrain notamment, et que l’équipe est parfois trop friable, peinant aussi à rester concentrée sur l’intégralité d’un match.

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Interrogé par les médias espagnols en marge du grand prix de Formule 1 de Madrid, Zizou s’est montré plutôt positif. « Le Real Madrid va très bien, comme d’habitude. Mourinho a réussi à faire une très bonne équipe », a indiqué le nouveau sélectionneur tricolore. Le Special One appréciera !

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