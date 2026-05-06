Bayern Munich - PSG : les compositions probables

Le match aller avait laissé tous les amateurs de foot bouche bée. Effectivement, celles qui sont peut-être les deux meilleures équipes d’Europe s’étaient quittées sur un score de 5-4 en faveur des Parisiens, au terme d’un match particulièrement spectaculaire. Les deux équipes, portées par leurs stars à leur meilleur niveau, avaient offert un véritable festival offensif, au point où certains le considèrent déjà comme un des meilleurs matchs de l’histoire de la compétition.

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Autant dire que ce deuxième round en terres munichoises - ce soir dès 21h - s’annonce tout aussi passionnant et nous réserve sûrement son lot de belles actions, de buts et de retournements de situation. A noter que s’il y a 7 buts inscrits dans ce match - ce qui ne semble pas farfelu - Parisiens et Bavarois égaleront le record de buts sur une demi-finale de Ligue des Champions datant de… 1960. Difficile d’ailleurs de désigner un véritable favori pour ce match, même si le Paris Saint-Germain a logiquement un petit avantage au vu du résultat du match aller.

Du très beau monde sur la pelouse

Pour ce duel, Vincent Kompany n’a que Gnabry comme principale absence, et pourra aligner son équipe type. Neuer sera bien présent dans les cages, protégé par sa charnière Tah-Upamecano. Sur les flancs de la défense, on retrouvera Laimer et Stanisic. Le double pivot du milieu sera composé de Pavlovic et Kimmich, avec un superbe trio devant eux : Luis Diaz, Musiala et Olise. Enfin, Kane sera la référence offensive allemande.

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Luis Enrique lui va devoir composer sans Achraf Hakimi, et c’est Warren Zaïre-Emery qui va remplacer le Marocain, complétant le quatuor défensif aux côtés de Nuno Mendes, Pacho et Marquinhos, alors que c’est Safonov qui sera présent dans les cages, Chevalier étant de toute manière aussi blessé. Au milieu, du classique avec Vitinha, Ruiz et Neves, et devant, le trio Kvaratskhelia-Dembélé-Doué sera chargé de faire mal à la défense munichoise.

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