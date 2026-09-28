Une pépite du Real Madrid a provoqué une altercation qui va lui coûter cher !

« Le meilleur 6 d’Espagne ». Telles étaient les déclarations d’Alvaro Arbeloa - alors entraîneur du Real Madrid Castilla - au sujet de son joueur Jorge Cestero. Des propos qui peuvent sembler un peu exagérés, forcément, mais qui témoignent du potentiel énorme du milieu de terrain de 20 ans, considéré comme un des plus gros espoirs de La Fabrica, le centre de formation du Real Madrid.

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Milieu de terrain défensif au profil très polyvalent, il a des qualités physiques exceptionnelles, en plus d’être un superbe manieur de ballon, qui se distingue notamment par sa maturité et ses choix, toujours justes. Un meneur de jeu en retrait capable de dicter le jeu d’une équipe à lui seul pratiquement, et ce n’est pas un hasard s’il a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs cet été, dont le LOSC, qui a pensé à lui comme remplaçant d’Ayyoub Bouaddi. Apparu à 3 reprises avec l’équipe première du Real Madrid l’an dernier, Cestero a finalement fait le choix de rester.

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Au placard jusqu’à nouvel ordre

Il a d’ailleurs fait la présaison sous les ordres de José Mourinho, participant aux quatre rencontres amicales du club de la capitale espagnole, et même s’il est ensuite redescendu avec le Castilla, beaucoup estiment qu’il aura de nouvelles opportunités avec les A cette saison. Mais voilà que les choses se sont compliquées pour celui qui a aussi gagné la Coupe Intercontinentale U20 récemment, comme l’indiquent divers médias comme Marca… Effectivement, il n’était, à la surprise générale, pas convoqué pour le match du Castilla face à Alcorcon ce week-end. Et pour cause, le club l’a sanctionné, le mettant à l’écart.

Remplaçant lors du précédent match de Liga face à Sant-Andreu, Cestero avait très mal pris cette décision de l’entraîneur Julián López de Lerma de ne pas le titulariser. Une altercation entre le milieu de terrain et son entraîneur a eu lieu, et le joueur est mis à l’écart par le club jusqu’à nouvel ordre. Sa participation au petit derby madrilène, face à l’équipe B de l’Atlético vendredi, est donc un mystère, même si tout indique qu’il sera réintégré dans un avenir relativement proche, lui qui reste peut-être le joueur le plus important de l’équipe B merengue. Plutôt apprécié par Mourinho, Jorge Cestero n’a cependant pas marqué de points aux yeux du Portugais avec cette affaire…