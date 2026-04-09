C3 : Fribourg gifle le Celta, Aston Villa domine Bologne, Porto accroché

Ce jeudi soir, c’était au tour des quarts de finale de la Ligue Europa de se jouer. Et il y avait des affiches sympathiques avec notamment le FC Porto qui recevait Nottingham Forest. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1. Les Portugais avaient rapidement ouvert le score grâce à William Gomes mais un but contre son camp gag de Fernandes a permis au club anglais de revenir. Le suspense reste entier avant le second match.

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Dans les autres rencontres, Fribourg a pris une très belle option pour la qualification en s’imposant 3-0 face au Celta de Vigo ce jeudi. Grifo, Beste et Ginter sont les buteurs du côté du club allemand. Enfin, Aston Villa, toujours entraînée par Unai Emery, n’a pas tremblé lors de son déplacement à Bologne grâce à Konsa et un doublé Watkins (3-1). A noter que l’ancien Marseillais Jonathan Rowe a gardé son équipe en vie en marquant en fin de rencontre.