Bayern Munich : la mise au point de Thomas Tuchel sur le mercato

La suite après cette publicité

Ce mardi, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse à la veille d’affronter Manchester City en amical. Le coach allemand n’a pas pu échapper aux questions portant sur le mercato. Concernant les futures arrivées et le dossier du numéro 9, il a été très clair. Ses propos sont relayés par Sport 1.« Notre objectif est clair, notre tâche l’est aussi. Nous nous concentrons sur les joueurs qui sont ici avec nous. Nous allons voir ce qui se passe. Il reste encore cinq à six semaines. Nous essayons de nous améliorer. Lorsque des changements se produisent, ils se produisent.»

Puis, quand il a été questionné sur les départs probables, dont ceux de Sadio Mané et Yann Sommer, il a confié : «nous sommes concentrés sur les joueurs qui sont là. Nous ne sommes pas la première équipe à faire des changements. C’est la situation avec laquelle il faut vivre. Nous n’y pensons pas trop souvent. Nous sommes là pour travailler et repousser nos limites.» Enfin, concernant João Cancelo qui a été renvoyé à City après son prêt, il a eu des mots positifs. «C’est un footballeur fantastique. Nous ne l’avons pas laissé partir pour des raisons liées au football. Nous avions d’autres plans avec Davies et Guerreiro à sa place. João a toujours été un joueur fantastique pour nous.» Le principal intéressé appréciera.

À lire

Tottenham : Ange Postecoglou fait le point sur Harry Kane

Bayern & Germany

@iMiaSanMia

·

59 min

Tuchel on working on transfers while in Japan: "I’m responsible for the team here, that we train and play well. Jan-Christian Dreesen and Marco Neppe are in Munich – a seven-hour time difference doesn’t prevent us from being in constant contact"

La suite après cette publicité

uchel on players on the trip who could still leave (Mané, Sommer): "We’re focused on our players who are here. We’re not the first team to make changes. This is the situation we have to live with. We’re not thinking about that too often. We’re here to work and push our limits"

Bayern & Germany

@iMiaSanMia

·

56 min

Tuchel on why Bayern didn’t keep Cancelo: "It wasn’t for football reasons. We had Davies back (from injury) and signed Guerreiro. Cancelo helped us a lot, he’s a fantastic footballer"