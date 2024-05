Liga : Valence et le Rayo Vallecano se neutralisent

Valence et le Rayo Vallecano avaient fort à jouer en cette fin d’après-midi. Engagé dans la course à l’Europe, Valence avait l’occasion de revenir à un point du Real Betis, à la 7e place. Pour cela, il fallait se défaire de l’équipe madrilène au stade de Mestalla. Malgré une composition offensive, avec Hugo Duro entouré de Sergi Canos et des jeunes Peter Federico et Diego Lopez, les Valenciens n’ont jamais réussi à trouver la solution.

Peu d’occasions, comme pour leur adversaire du jour. Sans pouvoir se départager, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0). À trois journées de la fin du championnat espagnol, le FC Valence est désormais dans une position encore plus inconfortable pour envisager une qualification européenne. Pour le Rayo Vallecano, le point du match nul reste un bon résultat. Les Madrilènes sont à six points désormais du Cadix CF et de la zone de relégation. Avec ce match nul, ils doublent même le Celta Vigo.