Pau Cubarsi remporte le Golden Boy 2026 !

Il était le grand favori, et il n’est pas passé à côté de la récompense. Pau Cubarsi a été élu Golden Boy 2026. Le trophée qui récompense le meilleur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Remporté ces trois dernières années par Jude Bellingham, Lamine Yamal et Désiré Doué, un sacré casting, il est désormais la propriété du défenseur central, âgé de 19 ans.

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Pour le joueur du FC Barcelone, cela vient conclure en beauté une année 2026 marquée par la victoire en Coupe du Monde avec l’Espagne, dont il a été l’un des piliers, et une nouvelle Liga au palmarès avec le FC Barcelone. Il est devenu incontournable en sélection et en club, confirmant son incroyable précocité.

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Cubarsi dans l’histoire du Barça

Evidemment, Pau Cubarsi bénéficie quand même du règlement du Golden Boy, trophée inventé par le journal Tuttosport pour lequel Foot Mercato est invité à voter, qui stipule qu’il ne peut être gagné qu’une seule fois par un joueur. Lamine Yamal était ainsi écarté de la course, après l’avoir gagné en 2024, alors qu’il était encore éligible en terme d’âge.

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Le PSG pouvait espérer voir Warren Zaïre-Emery être sacré, un an après Doué, tandis que la France était également représentée par Eli Junior Kroupi et Joane Gadou. Pour le Barça, Cubarsi s’ajoute à une déjà longue liste de joueurs vainqueurs de ce trophée individuel, comme Messi, Pedri, Gavi et Lamine Yamal. Il pourra récupérer sa récompense lors du gala officiel prévu le 14 décembre prochain à Turin.