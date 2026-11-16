Merci de nous avoir suivis

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce match entre la France et l’Angleterre espoirs ! À bientôt pour un nouveau direct commenté sur Foot Mercato.

Homme du match pour Foot Mercato : Max Dowman

Fin du match

C’est terminé ! Revenue à 2-2 en deuxième période après avoir été menée 2-0, la France U21 a été crucifiée à la 88e minute avec le but de Max Dowman. Après l’Italie (1-2), c’est l’Angleterre qui domine les Bleuets dans un match fou à Bristol (3-2).

La suite après cette publicité

91e : Le ballon frappé par Peck trouve le mur sur sa route.

90e : 3 minutes de temps additionnel annoncées et coup franc bien placé pour l’Angleterre.

88e : L’Angleterre marque le 3-2

Sur un dégagement raté de Patouillet, l’Angleterre récupère le ballon et le centre trouve Dowman au second poteau qui marque sans difficulté.

La suite après cette publicité

87e : Le temps est là, et la France U21 semble en capacité d’aller chercher plus qu’un simple match nul. Les Bleuets sont métamorphosés.

La suite après cette publicité

La France revient à 2-2. Doublé de Versini

D’un enroulé du gauche, Giovanni Versini trouve le chemin des filets côté droit. 2-2. Une entrée gagnante.

La suite après cette publicité

83e : Les Bleuets poussent pour tenter de revenir au score. Le match s’est emballé et il ne tient qu’à eux de faire la différence tant ils sont dans un temps fort.

81e : Le but de Versini en vidéo

79e Les Bleuets reviennent à un but !

Sur un centre de Versini, Setford tente de capter le ballon des deux mains au deuxième poteau, mais le cuir lui échappe et file dans le but. 2-1.

77e : Coulibaly frappe, Setford s’interpose

Le gardien des Young Lions s’oppose au tir plein axe du joueur des Bleuets. Enfin une occasion pour les visiteurs.

75e : Côté anglais, Philipps entre à la place d’Alleyne et Armstrong remplace Hinshelwood.

73e : Nouveaux changements pour les Bleuets, Koudou remplace Koné, Versini remplace Ethan Mbappé et Danois remplace Lebreton.

71e : George percute sur la droite de la surface et frappe fort pour centrer, mais un tacle dégage le ballon devant Makama, prêt à reprendre.

69e : Koné tente d’accélérer sur le côté droit, mais il est fauché par Lewis et reste au sol. Le capitaine des Young Lions est sanctionné d’un carton jaune.

66e : Dans les buts des Bleuets, Patouillet fait ce qu’il peut pour éviter que l’addition soit plus lourde. Il est l’auteur d’une bonne sortie devant George puis d’une parade dans la foulée.

65e : L’Angleterre profite aussi de l’heure de jeu pour continuer à injecter du sang frais : Peck remplace Nyoni et Mukasa entre à la place de Nwaneri.

63e : Triple changement pour les Bleuets : Gomis remplace Ngoura, Bahoya remplace Tadibou et Coulibaly remplace Bamba.

62e : Les Bleuets continuent d’essayer d’apporter du danger, mais pour le moment l’Angleterre semble capable de gérer.

60e : Deuxième et troisième changement pour l’Angleterre, qui fait tourner son effectif alors que le score est à l’avantage des Young Lions. Moore et Mubama cèdent leur place à George et Makama.

58e : C’était chaud pour les Bleuets. Patouillet repousse une frappe de Nwaneri et dans la foulée, Zézé sauve sur sa ligne pour repousser le ballon de Dowman.

57e : La physionomie du match change peu à peu. Encore remuant, Ngoura sollicite Setford d’un tir au sol, mais le portier local capte.

56e : Ngoura s’en sort au milieu de deux joueurs puis centre, mais personne n’est là pour reprendre le cuir dans l’axe de la surface. Le ballon sort en six mètres.

55e : Nwaneri décale Moore qui se trouve plein axe et tente un tir dans la surface, mais la défense des Bleuets contre.

53e : Après l’occasion de Methalie, c’est Ethan Mbappé qui parvient à frapper, mais les Bleuets obtiennent un corner qui ne donne rien.

52e : Les occasions ne sont pas légion pour les Bleuets, qui ne parviennent pas encore à renverser la situation en Angleterre.

51e : La grosse occasion pour Methalie et les Bleuets

Bien décalé par Ethan Mbappé, Methalie est trouvé sur la gauche de la surface mais son tir est trop croisé et ne trouve pas le cadre.

49e : Max Alleyne mène un contre et parvient à décaler un coéquipier, mais l’action ne va heureusement pas au bout.

47e : Grosse semelle de Nwaneri sur Koné qui reste au sol avant de se relever dans la douleur. Le joueur des Young Lions est sanctionné d’un carton jaune.

46e : Un changement a été effectué par l’Angleterre, Simpson-Pusey a remplacé Norton-Cuffy. Les Bleuets repartent avec les mêmes joueurs.

46e : La deuxième mi-temps débute à Bristol dans ce match entre l’Angleterre U21 et la France U21. Les Bleuets engagent.

Mi-temps | Les Bleuets logiquement menés en Angleterre

Les joueurs de Gérald Baticle sont en-dessous d’une Angleterre qui joue à son rythme et mène logiquement 2-0 à la pause. Mikey Moore a ouvert le score à la 6e minute avant que Divin Mubama ne fasse le break à la 29e.

46e : Le coup franc d’Ethan Mbappé trouve Zézé qui ne parvient pas à centrer. Par la suite, le petit frère de Kylian Mbappé s’ouvre un angle de tir sur la gauche de la surface mais ne cadre pas.

45e : Deux minutes de temps additionnel sont annoncées.

44e : Rien ne va pour les Bleuets, qui ratent leurs rares entreprises dans le camp anglais.

43e : Position de hors-jeu signalée à l’encontre de Mubama, cherché dans la profondeur.

42e : Côté Bleuets, il est bien difficile de ressortir un joueur tant la sélection n’est pas au niveau ce lundi soir.

40e : Le récital anglais continue, sur le contenu. Hinshelwood élimine Canvot puis centre de façon rasante dans la surface, mais personne de son équipe n’est là pour reprendre le ballon et Patouillet s’en empare.

39e : Canvot sort sur Dowman et commet une faute logique dans le camp des Bleuets, à proximité du rond central.

37e : Sur une passe aérienne d’Atangana, Ngoura s’amène le ballon du genou, mais beaucoup trop, et le cuir file en six mètres.

36e : Les Bleuets doivent vite sortir la tête de l’eau. L’Angleterre parvient jusqu’ici à canaliser du mieux possible, et sans forcer, la sélection des Bleuets.

35e : Nwaneri déborde devant trois joueurs français sur la droite, et centre. Patouillet capte le ballon tranquillement.

33e : Le but du 2-0 pour l’Angleterre en vidéo

32e : Koné est au sol alors qu’Hinshelwood est sanctionné par un carton jaune pour une faute.

31e : Les Bleuets n’y arrivent pas et il semble y avoir un vrai monde d’écart entre les deux sélections, ce lundi soir.

28e | L’Angleterre fait le break !

Sur un centre de Nwaneri après un corner joué court, Mubama est laissé seul par Zézé au second poteau et marque de la tête. 2-0 pour les doubles champions d’Europe en titre.

27e : La vidéo du possible penalty oublié pour les Bleuets

25e : Ethan Mbappé écarte côté gauche vers Tadibou, mais le contrôle dans la surface est bien trop long pour bénéficier d’une position favorable et l’Angleterre éloigne le danger. Une occasion de perdue pour les Bleuets.

24e : Lancé dans la profondeur, Mubama parvient à prendre Zézé de vitesse et frappe en bout de course, mais le ballon file très haut, au-dessus du but.

22e : Steve Ngoura se montre insistant dans un duel et parvient à obtenir un corner. Un moindre mal mais le corner ne donne rien suite à une belle intervention de la défense anglaise.

21e : L’Angleterre pousse encore pour faire le break. Seul sur le côté droit de la surface, Norton-Cuffy frappe mais c’est contré par Nathan Zézé.

19e : Les Bleuets peinent pour le moment à se trouver devant. Ethan Mbappé, pour ne citer que lui, est bien discret dans ce match.

18e : L’Angleterre, à son rythme, fait tourner le ballon et trouve son avant-centre dans la surface mais Canvot contre.

14e : Faute d’Hinshelwood sur Atangana dans le camp anglais, les contacts sont rudes entre les deux sélections.

12e : Nathan Zézé coupe bien la trajectoire d’un ballon donné dans la profondeur vers Mbouna. L’Angleterre veut mettre du rythme dans ce match.

11e : Séquence de possession pour l’Angleterre, qui va très vite de l’avant mais se heurte à une défense française bien en place pour repousser le danger.

10e : Le but de l’Angleterre en vidéo

9e : Déjà dos au mur, les Bleuets tentent de vite réagir suite à l’ouverture du score de Moore.

7e : Tadibou tente de sonner la révolte. Mais le tir est trop enlevé après un corner joué court par Ethan Mbappé.

5e | L’Angleterre ouvre le score !

Après une belle combinaison, Moore est trouvé dans la surface et ouvre son pied pour marquer tranquillement (1-0).

4e : Première frappe des Bleues, oeuvre de Lebreton d’un tir sec aux 20 mètres. Setford capte.

3e : Les Bleuets prennent le temps pour construire depuis l’arrière. Alleyne coupe ensuite dans la profondeur pour empêcher l’action française d’avancer.

3e : Le centre de Moore est repris de la tête par Alleyne, mais le ballon file au-dessus du but.

2e : Coup franc pour l’Angleterre, à 20 mètres excentré sur la droite.

1ere : Le pressing anglais est intense et on assiste déjà à de beaux gestes, avec le petit pont de Max Dowman sur Dayann Méthalie.

1ere | C’est parti !

Le match entre l’Angleterre U21 et la France U21 débute à Bristol. Les locaux engagent.

20h25 | Les deux équipes entrent sur la pelouse

Les hymnes nationaux commencent, avec celui de la France, la Marseillaise, pour débuter. "God Save the Queen" est joué dans la foulée.

20h16 | Fin de l’échauffement

Les deux équipes ont terminé leur échauffement à Bristol, le coup d’envoi du match est prévu dans un petit quart d’heure.

20h04 | La composition officielle de la France U21

Comme il l’avait indiqué en conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur des Bleuets a opéré à une rotation afin de tester différentes associations sur le terrain. Dans les buts, place à Patouillet, qui a devant lui une défense à quatre formée par Zézé, Koné, Canvot et Méthalie. Au milieu, Atangana, Bamba et Lebreton sont là alors que devant le trio offensif est formé par Tabibou, Ethan Mbappé et Ngoura.

19h37 | La composition officielle de l’Angleterre U21

Deux équipes qui se préparent pour l’Euro Espoirs

Les deux équipes se sont qualifiées pour l’Euro 2027 et peaufinent donc leurs réglages avec ces matchs amicaux de novembre. L’Angleterre a perdu 0-1 contre le Portugal et la France 1-2 contre l’Italie, vendredi dernier.

19h03 | Bienvenue à l’Ashton Gate Stadium

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’Angleterre U21 et la France U21. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 20h30.