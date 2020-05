Manchester United : Chicharito fracasse David Moyes

Javier Hernandez, plus connu sous le nom de « Chicharito », s'est entretenu avec son ancien coéquipier à Manchester United, Rio Ferdinand, dans l'émission The Locker Room de l'ancien défenseur. Les deux hommes ont parlé de leur temps passé chez les Red Devils. Une occasion pour l'attaquant mexicain de charger son ancien coach à MU, David Moyes, intronisé entraîneur du club en 2013 après le départ de l'icone Sir Alex Ferguson. « Nous n'avons jamais rien eu de personnel - Moyes et moi - mais c'est une erreur de l'avoir amené au club. Ça les hante encore maintenant. Pas à cause de lui, il n'était pas un mauvais manager, mais les dirigeants pensaient qu'il allait remplacer le patron, Sir Alex, si vite. C'est impossible », a-t-il déclaré.

Viré en cours de saison, celui qui entraîne désormais West Ham a été un véritable flop. Son passage chez les Red Devils, a selon Chicharito, eu un impact sur le parcours de plusieurs joueurs mancuniens, dont lui-même. « Cela a changé des carrières qui auraient pu être meilleures. Rafael, Danny Welbeck, moi-même et beaucoup de joueurs qui avaient besoin de partir pour jouer. » Mécontent de son temps de jeu cette saison-là (2013/2014), le Mexicain avait même parlé à Sir Alex Ferguson pour que ce dernier raisonne Moyes de le faire jouer davantage. Des paroles qui en disent beaucoup sur le passage de Moyes à MU.