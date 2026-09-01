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Chelsea : Marc Guiu vendu à Leipzig

Par Samuel Zemour
1 min.
Marc Guiu sous les couleurs de Chelsea @Maxppp

Le RB Leipzig a officialisé l’arrivée de Marc Guiu en provenance de Chelsea pour environ 17 M€. L’attaquant espagnol de 20 ans s’est engagé jusqu’en 2031 et portera le numéro 9 sous ses nouvelles couleurs. Formé au FC Barcelone, où il avait effectué ses débuts professionnels à seulement 17 ans en octobre 2023, le jeune avant-centre avait quitté la Catalogne pour rejoindre les Blues à l’été 2024 contre 6 M€.

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En deux saisons à Chelsea, Guiu aura disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues pour huit buts inscrits. Après un passage compliqué à Chelsea, l’ex-pépite du Barça va désormais tenter de franchir un nouveau cap en Bundesliga avec le RB Leipzig, qui mise sur lui à long terme pour renforcer son secteur offensif.

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