Très amis sur le terrain mais aussi en dehors, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont bien trouvés l'an passé à l'arrivée de l'international marocain. En zone mixte après la victoire difficile du PSG face à Brest (1-0), le piston droit sent que l'attaquant est épanoui au club depuis sa prolongation et espère qu'il restera encore longtemps.