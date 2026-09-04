Toulouse : plus de peur que de mal pour Guillaume Restes
Guillaume Restes ne semble pas souffrir d’une blessure sérieuse après sa sortie lors de la défaite de Toulouse contre Lille (0-1), jeudi. Touché à une cuisse en seconde période, le gardien toulousain a rapidement alerté son staff avant de céder sa place. « On pense que c’est une petite pointe musculaire. Il l’a assez vite signalée. On a préféré ne pas prendre de risques et le faire sortir », a expliqué Jens Berthel Askou après la rencontre. L’entraîneur du TFC s’est montré plutôt rassurant : « On n’est pas très inquiets pour l’instant. On va le tester dans les prochains jours. » Des examens permettront donc de déterminer plus précisément la durée de son éventuelle indisponibilité.
Mathys Niflore a remplacé Restes et disputé à 19 ans ses premières minutes en Ligue 1. Malgré le but d’Ayase Ueda encaissé peu après son entrée, Berthel Askou a tenu à défendre son jeune gardien : « Il a été malchanceux sur le but. » Prêté à Dunkerque en Ligue 2 la saison dernière et sollicité par plusieurs clubs en fin de mercato, Niflore est finalement resté à Toulouse pour occuper le rôle de doublure. « On est très contents qu’il puisse continuer avec nous cette saison », a ajouté son entraîneur, satisfait de pouvoir compter sur un gardien formé au club et capable de s’inscrire dans la même philosophie de jeu que Restes.
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