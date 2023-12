Man Utd : Sir Jim Ratcliffe menace de licencier 300 employés

Pour les supporters de Manchester United, c’était Noël avant l’heure. Le patron d’INEOS Sir Jim Ratcliffe a conclu un accord pour acquérir 25 % du club mancunien pour environ 1,5 milliard d’euros, le 24 décembre. Dans l’optique de redonner à MU la place qui était la sienne en Angleterre et sur l’échiquier européen, l’homme d’affaires britannique aura «la responsabilité de la gestion des affaires liées au football» comme précisé par le communiqué de presse. Dans une lettre ouverte adressée au MUST (Manchester United Supporters Trust), ce dernier a évoqué de grands changements à l’avenir.

La suite après cette publicité

Outre sa volonté de moderniser Old Trafford ainsi que les installations sportives du centre d’entraînement de Carrington, Sir Jim Ratcliffe s’apprête à lancer un audit financier ayant pour objectif d’évaluer les dépenses afin de limiter celles jugées inutiles et de dégager de nouvelles ressources qui serviront au recrutement de nouveaux joueurs. Selon The Guardian, cette opération devrait s’accompagner d’un important dégraissage au sein du club anglais pouvant entraîner le licenciement d’environ 300 employés (soit entre 25 et 30% des salariés).