Real Madrid : José Mourinho ne veut aucune recrue cet hiver

Alors que le Real Madrid s’apprête à recevoir le Séville FC en Liga, José Mourinho a profité de sa conférence de presse pour évoquer le prochain mercato hivernal. Et visiblement, l’entraîneur portugais n’a aucune intention de réclamer des renforts à sa direction. Malgré un début de saison mouvementé, le Special One assure être pleinement satisfait de son groupe et préfère miser sur la progression de ses joueurs plutôt que sur de nouvelles arrivées. « Je ne demande pas de recrues ; je suis satisfait. Les joueurs progressent, surtout si nous avons le temps et la tranquillité. Je dois les faire progresser ; je ne suis pas du genre à réclamer des joueurs », a-t-il expliqué.

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José Mourinho a ensuite insisté sur sa philosophie concernant la gestion de son effectif, privilégiant un groupe resserré plutôt qu’une accumulation de joueurs. « J’aime les effectifs réduits. Pour qu’un joueur arrive, un autre doit partir. Si la direction envisage une option, nous l’évaluerons, mais je ne prends pas l’initiative de demander des joueurs. Je ne veux pas de joueurs », a-t-il martelé. Un message particulièrement clair envoyé à Florentino Pérez et aux dirigeants madrilènes à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts.