CdM 2026, Argentine : Nicolas Tagliafico vers un forfait contre l’Algérie

Coup dur pour Nicolas Tagliafico. Touché au mollet face au Honduras, le latéral de l’équipe d’Argentine souffre d’une petite lésion. Le staff albiceleste a toutefois décidé de le conserver pour la suite de la Coupe du Monde 2026.

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Cependant, les médias argentins affirment que Lionel Scaloni devrait le laisser au repos pour le premier match des champions du monde 2022 du tournoi face à l’Algérie. Pour rappel, l’Argentine affronte l’Algérie mercredi prochain à 3h du matin (heure française).