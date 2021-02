Real Madrid : le cas Sergio Ramos agace Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Alors que le Real Madrid affronte la Real Sociedad lundi soir en Liga, Zinedine Zidane a encore été interrogé sur le cas Sergio Ramos. L'emblématique capitaine du club merengue n'a toujours pas prolongé, et ça fait les choux gras des médias espagnols. Mais la situation ne fait logiquement pas rire le Français.

« Tu me poses toujours la même question, c'est incroyable macho (mot espagnol pouvant être traduite en français par "mec", NDLR). Moi je veux que ça s'arrange au plus vite, mais rien de plus. On a un match demain », a lancé le coach merengue, d'un ton plutôt amical mais laissant transparaître un certain agacement. Florentino Pérez et le joueur sont prévenus.