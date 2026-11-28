Alors que les supporters du Barça rêvent toujours de le revoir un jour sur le banc du Camp Nou, Pep Guardiola a une nouvelle fois douché leurs espoirs de manière catégorique. Interrogé par le magazine officiel de la Bundesliga sur son passé au Bayern Munich, le technicien catalan a écarté tout retour en Catalogne en lançant : « faut-il retourner dans un ancien club ? Moi, par exemple, je ne reviendrai pas au Barça. » Une prise de position sans appel dans laquelle l’ancien maître à jouer des Blaugranas oppose l’obsession permanente du football en Espagne à la sérénité vécue en Allemagne : « vous ne vous souciez pas de la manière de jouer, gagner suffit. En plus, vous savez profiter de la vie au-delà du football, en Espagne il n’y a rien d’autre. »

La suite après cette publicité

Libre depuis la fin de son règne historique d’une décennie à Manchester City l’été dernier, l’entraîneur de 55 ans savoure actuellement son année sabbatique loin de l’agitation des terrains. Bien que courtisé par plusieurs sélections majeures comme l’Italie, les Pays-Bas ou les États-Unis depuis six mois, Guardiola refuse de précipiter la suite de sa carrière : « la dernière fois, j’ai eu besoin d’une année entière pour recharger les batteries, mais cette fois je ne sais pas combien de temps il me faudra. Je ne me fixe pas de date. » Un recul assumé par celui qui se souvient avec nostalgie de l’exigence simple que lui avait résumée Franz Beckenbauer lors de son arrivée en Bavière en 2013 : « ici, tu dois seulement gagner. C’est aussi simple que ça au Bayern Munich. »