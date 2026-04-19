BL : le Bayern Munich valide son titre en dominant Stuttgart

Ce dimanche, lors de la 30e journée de Bundesliga, le Bayern Munich recevait Stuttgart à l’Allianz Arena. Le club bavarois abordait ce sprint final avec de grandes ambitions, notamment après la défaite du BVB samedi soir. Les joueurs de Vincent Kompany, solidement installé en tête du championnat, pouvaient valider leur 35e titre, s’il ne perdait pas contre leurs adversaires du jour. En face, le VfB jouait également gros en cette fin de saison et luttait pour décrocher une qualification en Ligue des Champions en étant troisième avant le coup d’envoi. L’équipe de Sebastian Hoeness possédait d’ailleurs une petite avance sur le Bayer Leverkusen, défait hier à domicile. Malgré un déplacement délicat chez le leader — qui comptait 76 points — il fallait oser. Et si les Bavarois étaient légèrement fébriles dès l’entame, c’était certainement suite au turnover du jour. Des absences qui ont donc coûté cher après le premier quart d’heure de jeu. Sur une passe de Bilal El-Khannouss vers la gauche de la surface, Chris Führich plaçait sa reprise du pied droit sans contrôler la balle. Une ouverture du score inattendue (0-1, 21e).

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Mais à Munich, la pression n’est presque jamais fatale et les Bavarois n’ont pas de mal à humilier leurs adversaires avant d’aller aux vestiaires. Cela n’a pas manqué. Jamal Musiala arrivait à centrer avec son pied gauche pour Raphaël Guerreiro et le Portugais égalisait sereinement (1-1, 32e). Nicolas Jackson, placé dans un contre, mettait les siens devant moins d’une minute après (2-1, 33e). Alphonso Davies alourdissait ensuite le score (3-1, 37e). Après la pause, Olise et Kane rentraient sur la pelouse. Et l’Anglais n’avait pas de temps à perdre pour inscrire son 32e but, seulement six minutes après son apparition, grâce à une reprise de volée (4-1, 51e). Les 30 dernières minutes étaient moins rythmées, mais les hommes en blanc tentaient de revenir. Chema Andrès claquait d’ailleurs une belle frappe en pleine lucarne (4-2, 87e). Pas de quoi changer l’issue de la rencontre pour les coéquipiers de Michael Olise, qui ont signé leur 25e victoire de la saison en championnat et sont donc sacrés vainqueurs de la Bundesliga 2025-2026 en ce 19 avril.