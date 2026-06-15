CdM 2026, Espagne : Mikel Oyarzabal établit un horrible record

La première grosse sensation de ce Mondial. Ce lundi soir, le Cap-Vert, en état de grâce, a tenu tête à l’Espagne, championne d’Europe en titre. Les Requins Bleus ont notamment pu compter sur leur gardien, Vozinha, tout simplement héroïque. Une rencontre au cours de laquelle Mikel Oyarzabal s’est, lui, illustré d’une bien triste manière.

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Comme annoncé sur le compte X d’Opta, Oyarzabal est, en effet, devenu le premier joueur depuis 1966 à disputer la première demi-heure d’un match de Coupe du Monde de la FIFA sans toucher le ballon une seule fois. Un record que l’intéressé aurait sans doute voulu éviter…