Didier Ollé-Nicole tacle le PSG dans l'affaire Hamraoui

Dans un entretien accordé à la chaîne Canal+, l'ancien entraîneur du PSG Féminines Didier Ollé-Nicolle, qui voulait tout arrêter à un moment, a fait des révélations dans l'affaire Hamraoui-Diallo. Il a avoué les pressions mises par le club de la capitale, pour que Kheira Hamraoui ne foule plus la pelouse, après sa vilaine agression, dans laquelle Aminata Diallo nie évidemment toute implication.

« À un moment donné, on m’a fait comprendre qu’il ne fallait plus que je fasse jouer Kheira (Hamraoui) et j’ai continué à faire jouer Kheira Hamraoui. Si j’ai continué à la faire jouer, c’est parce que j’estimais que c’était normal, qu’elle le méritait, et je sais qui m’a demandé de ne plus la faire jouer. Cela aurait été plus simple si je n’avais pas fait jouer Kheira, ça aurait arrangé beaucoup de gens. Au mois de septembre, quand la vérité a éclaté, ils ont été obligés de la réintégrer, ils ne pouvaient plus faire autrement. »