Real Madrid : une recrue surprise à 3 M€ pour le milieu ?

Le Real Madrid pourrait encore conclure certaines opérations d’ici la fin du mercato. Si José Mourinho attend encore un milieu de terrain, le club de la capitale est intéressé par Sergio Martinez, jeune milieu de 19 ans du Racing de Santander, club tout juste promu en Liga. Il a d’ailleurs marqué lors du premier match de Liga de son équipe, avec une superbe frappe sous la barre face à Villarreal.

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Comme l’indiquent divers médias espagnols comme Sport, sa clause libératoire n’est que de 3 millions d’euros, alors que le FC Barcelone l’a aussi supervisé par le passé. Dans le cas où il soit recruté, le plus probable est qu’il soit intégré à l’effectif du Real Madrid Castilla, dans un premier temps du moins.