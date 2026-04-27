Paris FC : un ancien de l’OL et de l’OM va arriver en renfort

Le Paris FC poursuit sa structuration en renforçant sa cellule de recrutement avec l’arrivée de Mathieu Seckinger selon les informations du Parisien. Âgé de 40 ans, cet ancien formateur passé par Nancy s’est forgé une solide réputation en Europe, notamment lors de son passage à Manchester United où il a contribué au recrutement des jeunes de l’académie pendant cinq ans.

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Après des expériences à l’Olympique de Marseille puis à l’Olympique Lyonnais, où il a occupé des fonctions liées au recrutement et à la formation, Seckinger rejoint le Paris FC pour épauler le directeur sportif Marco Neppe. Le club parisien espère tirer profit de son réseau et de son expertise afin de franchir un cap dans sa politique de détection des talents.